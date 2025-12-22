ООО «Петроканат. Валдай» уникальное для страны предприятие, где запустили полный цикл производства веревок и канатов.

Генеральный директор Дмитрий Антонов рассказал, что компания активно развивается, занимается импортозамещением. Недавно здесь открыли новое производство защитной кабельной оплетки, которая используется в радиоэлектронной промышленности. В том числе предприятие работает с одним из наиболее сложных текстильных материалов — арамидной (кевларовой) нитью.

«На сегодняшний день мы единственные, кто серийно производит кабельные оплетки в России. Они используются в приборостроении, станкостроении, машиностроении», — сказал Дмитрий Антонов.

Продукция применяется в морской, медицинской, бытовой сферах, поставляется для нужд пожарных и МЧС. Распространяется по всей России. Товары представлены на различных маркетплейсах.

Предприятие работает с 2021 года, производительность растет с каждым годом. Сейчас здесь трудятся около 30 человек. В этом году произвели товаров на более чем 60 млн рублей.