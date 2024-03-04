В Куркино Тульской области построили первый физкультурно-оздоровительный комплекс

© tularegion.ru

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начал свою работу в Куркино Тульской области. ФОК стал важным социальным проектом, реализованным в Тульской области при поддержке АГРОЭКО в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Физкультурный комплекс включил в себя два зала. Первый — универсальный, вместимостью на 88 зрительных мест и 48 спортсменов, для проведения игр по баскетболу, волейболу, минифутболу и бадминтону. А также малый зал с тренажёрной зоной вместимостью 25 человек — для занятий по хореографии и женской гимнастике. Количество планируемых мероприятий в год, на которое рассчитан комплекс — более 1500.

ФОК оборудован душевыми, раздевалками и тренерскими. Уже сейчас в нем занимается 100 ребят. В ближайших планах открыть в комплексе секцию настольного тенниса и группы для взрослых по боксу, фитнесу и общей физической подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

https://tulareg...EMENT_ID=387287

https://1tulatv...y-kompleks.html

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.