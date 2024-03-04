В Рощино Ленинградской области открыла двери новая ледовая арена и реконструированный стадион

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В Рощино открыла двери новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион, оснащенные самыми современными установками для отопления футбольного поля и заморозки льда. Своим названием новый спортивный объект обязан одноимённой команде Ночной хоккейной лиги из Ленинградской области. В 2018 году «Флагман» победил в НХЛ в дивизионе «Любитель 40+" и стал обладателем сертификата на 100 миллионов рублей на строительство крытого катка в 47-м регионе. Выбор пал на Рощино.

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© gazetavyborg.ru

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