Началась эксплуатация первого энергоблока ТЭС «Ударная» на Кубани

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Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех успешно аттестовала и начала эксплуатацию первого энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Электростанция с 1 марта приступила к поставке мощности в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии.

Это первый высокоэффективный парогазовый энергоблок, построенный в условиях жестких санкций с применением инновационных технологических решений.

«Ударная» — важнейший проект для Краснодарского края. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока позволит сократить энергодефицит в регионе. Электростанция обеспечит электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия, обеспечит надежность энергосистемы в период летнего максимума. Сейчас к вводу в эксплуатацию готовится второй энергоблок ТЭС. Наша работа направлена на дальнейшее развитие системы энергообеспечения стратегически важного региона и всей страны", — заявила управляющий директор по контролю за строительством Госкорпорации Ростех Елена Сиэрра.

Суммарная мощность ТЭС «Ударная» составит 560 МВт. В состав генерирующего оборудования третьего энергоблока станции войдет первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которую производит входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация.

Машина создана на замену импортным энергетическим установкам. Коэффициент полезного действия ГТД-110М — более 36%, что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства.

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