Бауманская инженерная школа № 1580 в Москве

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Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образовательного процесса в лицее станет работа сотрудников университета с учащимися школы, а благодаря тому, что они расположены рядом у ребят будет возможность посещать промышленные предприятия и ознакомиться с их оборудованием.

Само здание школы разделено на несколько блоков различного назначения. Изучение естественных наук обязательно будет подкреплено практикой. Для этого созданы блоки лабораторий и практикума. Что касается прилегающей к лицею территории, то здесь обустроены площадки для занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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