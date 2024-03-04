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Детские сады и школы

Бауманская инженерная школа № 1580 в Москве

 © prorus.ru

Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образовательного процесса в лицее станет работа сотрудников университета с учащимися школы, а благодаря тому, что они расположены рядом у ребят будет возможность посещать промышленные предприятия и ознакомиться с их оборудованием.

Само здание школы разделено на несколько блоков различного назначения. Изучение естественных наук обязательно будет подкреплено практикой. Для этого созданы блоки лабораторий и практикума. Что касается прилегающей к лицею территории, то здесь обустроены площадки для занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

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Источник: https://prorus.ru/projects/baumansk...-inzhenernaya-shkola-1580-v-moskve/

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