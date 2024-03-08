АВТОВАЗ в феврале увеличил продажи автомобилей «Лада» на 19%

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АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 27 888 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 19% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2024 года российские дилеры «Лада» продали 48 723 машины, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остается «Лада Гранта» с показателем 12 798 машин (-21%). Второе место занимает флагманская «Лада Веста», чья реализация выросла к прошлому году в 33,6 раза и составила 6 819 автомобилей.

Продажи внедорожников «Лада Нива Легенда» составили 3 904 единицы (+41%), «Нива Трэвел» — 3 884 штуки (+1%). Добавим также, что в прошлом месяце было реализовано 455 лёгких коммерческих автомобилей «Лада», что на 69% больше по сравнению с февралем 2023-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал серийное производство автомобилей «Лада Веста», оснащённых новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией. Планируется, что АТ будет устанавливаться на все модели семейства «Веста»: седан, седан Cross, SW и SW Cross. Как стало известно агентству «АВТОСТАТ», дилеры ожидают поставок уже в марте.

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