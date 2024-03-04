Вторая очередь тепличного комплекса площадью в 11,5 га открыта в Ленинградской области

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В 2023 году в тепличных хозяйствах Ленинградской области произведено 29,4 тыс. тонн овощей, из них томатов — 2,6 тыс. тонн. План на 2024 год — 32,1 тыс. тонн овощей (рост — 9%), из них томатов — 4,3 тыс. тонн (рост в 1,6 раз).

Тепличная площадь региона в 2023 году — 53,5 га, план на 2024 год — 71,5 га. Прирост площадей — 18 га или 33,6%.Объем государственной поддержки производства овощей защищенного грунта в 2024 году составит 129 млн руб., рост 12%.ООО «Дары природы» — тепличный комплекс, действующий с 2017 года, входит в состав холдинга «ЭКО-культура», производит 7 видов томатов и листовой салат.

В 2023 году ООО «Дары природы» завершило строительство второй очереди комплекса площадью 11,5 га. На новых площадях будут выращиваться томаты. Запуск второй очереди позволил создать дополнительно 92 рабочих места. Стоимость проекта — 5 млрд руб.Общая производственная площадь тепличного комплекса ООО «Дары природы» составляет 20,6 га. Прогноз производства продукции в 2024 году — 5,1 тыс. тонн (томаты черри — 3,5 тыс. тонн, огурцы — 1,1 тыс. тонн, салаты — 0,5 тыс. тонн).

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