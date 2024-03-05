Положительное сальдо внешней торговли России в 2023 г. составило 140 млрд долл.

По данным ФТС России, опубликованным в докладе «Социально-экономическое положение России», в 2023 г. товарный экспорт России составил 425 млрд долл. Это соответствует уровню 2019 г. и на 14% уступает показателю 2021 г. (исторический рекорд — 592,5 млрд долл. в 2022 г.).

Товарный импорт России составил 285 млрд долл. Это соответствует уровню 2014 г. и всего на 3% ниже уровня 2021 г. (исторический рекорд — 317 млрд долл. в 2012 г.).

Сальдо внешней торговли России традиционно складывается положительным. В 2023 г. его величина составила 140 млрд долл. — это выше уровня 2017 г. и на 30% меньше показателя 2021 г. (исторический рекорд — 337 млрд долл. в 2022 г.).

По товарным группам экспорт характеризовался следующими показателями:

топливо и минеральное сырьё — 260 млрд долл.,

металлопродукция, включая драгоценные металлы и камни, — 60 млрд долл.,

продовольствие и сельхозсырьё (кроме текстильного) — 43,1 млрд долл.,

химическая продукция — 27,2 млрд долл.,

продукция ЛПК и полиграфия — 9,9 млрд долл.,

текстиль, одежда, обувь — 1,7 млрд долл.,

продукция машиностроения и прочие товары (стройматериалы, мебель, некоторый ширпотреб) — 23 млрд долл.

Наибольший успех достигнут в экспорте АПК — поставки четвёртый год подряд обновили исторический максимум, за последние 6 лет они удвоились. Высокий результат и в экспорте металлов — показатель 2023 г. стал пятым в истории, уступающим только 2021, 2022, 2020 и 2008 гг.

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