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Статистика

Положительное сальдо внешней торговли России в 2023 г. составило 140 млрд долл.

По данным ФТС России, опубликованным в докладе «Социально-экономическое положение России», в 2023 г. товарный экспорт России составил 425 млрд долл. Это соответствует уровню 2019 г. и на 14% уступает показателю 2021 г. (исторический рекорд — 592,5 млрд долл. в 2022 г.).

Товарный импорт России составил 285 млрд долл. Это соответствует уровню 2014 г. и всего на 3% ниже уровня 2021 г. (исторический рекорд — 317 млрд долл. в 2012 г.).

Сальдо внешней торговли России традиционно складывается положительным. В 2023 г. его величина составила 140 млрд долл. — это выше уровня 2017 г. и на 30% меньше показателя 2021 г. (исторический рекорд — 337 млрд долл. в 2022 г.).

По товарным группам экспорт характеризовался следующими показателями:

  • топливо и минеральное сырьё — 260 млрд долл.,
  • металлопродукция, включая драгоценные металлы и камни, — 60 млрд долл.,
  • продовольствие и сельхозсырьё (кроме текстильного) — 43,1 млрд долл.,
  • химическая продукция — 27,2 млрд долл.,
  • продукция ЛПК и полиграфия — 9,9 млрд долл.,
  • текстиль, одежда, обувь — 1,7 млрд долл.,
  • продукция машиностроения и прочие товары (стройматериалы, мебель, некоторый ширпотреб) — 23 млрд долл.

Наибольший успех достигнут в экспорте АПК — поставки четвёртый год подряд обновили исторический максимум, за последние 6 лет они удвоились. Высокий результат и в экспорте металлов — показатель 2023 г. стал пятым в истории, уступающим только 2021, 2022, 2020 и 2008 гг.

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статистика, экспорт
  • Нет аватара vlTepes
    05.03.2416:28:26

    Как объяснить постоянную девальвацию рубля при постоянном положительном торговом балансе?

    Вывод капитала при попустительстве (вредительстве) ЦБ?

    #1278738
    • Нет аватара nabludatel71
      05.03.2418:00:38

      У правительства много инструментов для того, чтобы влиять на курс рубля. И весна-2022, когда после резкого взлёта курса последовал двукратный откат, это доказала по всем статьям.

      Там постоянно идут споры о том, какой курс нам выгоднее (доводилось участвовать не раз), и если сейчас он держится в районе 90 — значит, таков компромисс.

      #1278752
    • Nelton Nelton
      05.03.2419:38:44

      Это торговый баланс только по товарам.

      еще есть торговля услугами — там у России минус,

      и переводы граждан — там то же минус.

      Раньше еще много выводили инвесторы на дивиденды ( они для того и вкладывали средства, что бы прибыль получать и выводить), в 2023 году — многим ТНК дозволили вывести средства от продажи предприятий местному менеджменту-компаниям.

      Отредактировано: Nelton~19:38 05.03.24
      #1278774
      • Нет аватара termometrix
        05.03.2420:51:55

        Совершенно верно.Плюс еще выплаты по внешнему долгу.

        А вся матрица называется «текущий счет платежного баланса».

        #1278785
      • Нет аватара nabludatel71
        05.03.2422:41:40

        Торговля услугами в разы меньше торговли товарами, поэтому и с услугами сальдо всё равно сильно положительное.

        И платёжный баланс в целом (со всеми прочими компонентами) у нас традиционно положительный.

        #1278794
    • Clausson Clausson
      06.03.2401:06:43

      Как объяснить постоянную девальвацию рубля

      Объясняется это просто. Нет задачи держать курс. Наша страна за счет «манипуляции» с курсом долгие годы не имеет никаких бюджетных проблем, да и в экономике, несмотря на совершенно беспрецедентные незаконные торговые ограничения и финансовые блокады, нет никаких проблем. Армия, медицина, образование, государственное управление, социальная защита населения, развитие экономики и десятки стимулирующих экономических программ функционируют без сбоев. Строятся дороги, мосты, школы и больницы. По строительству жилья бьем исторические рекорды, а это показатель уровня жизни населения! И все эти задачи в разы более важные чем курс рубля относительно фиатных валют. Экономика это про выбор и пропорции! Иначе говоря, надо правильно расставлять приоритеты. А про рыбку съесть и другие удовольствия получить это популизм ведущий в ад.

      Могу напомнить вам период жизни нашего государства когда курс рубля был стабильным — 6 рублей за доллар. При Ельцине было. Это когда Германия присылала нам для больниц старые бундесверовские одеяла в качестве гуманитарной помощи, а бюджетники по полгода не получали зарплаты.

      А для нулевого торгового баланса нас вполне бы устраивал курс в районе 45-50 рублей за доллар. Но зачем и для чего? Кто-то говорит за границу на отдых ездить… Милые мои, говорю я им, дофига ли людей ездили отдыхать за границу в 90-е при стабильном курсе рубля? Вот то-то! В экономике все связано, невозможно улучшить одно не ухудшая другое. Жертва стабильностью курса в этом раскладе самая незначительная для нашего уровня жизни.

      Гораздо важнее иметь возможность жить в стабильном социальном государстве и иметь перспективы по заработку Здесь, там где живешь постоянно. В конечном итоге всё в любом случае выстроится по производительности труда. Если кто-то получал свою 1000 $ он и будет в эквиваленте получать свою 1000 $, а вот больше, только когда повысите свою производительность.

      PS: ну, а фиатные валюты… погодите немного, скоро введут криптовалюту БРИСК и я думаю начнете забывать про «валюты на доверии».

      Отредактировано: Clausson~01:30 06.03.24
      #1278807
    • Ринат Мамин Ринат Мамин
      06.03.2401:35:55

      Смотрите агрегатор М2 и у вас все вопросы отпадут.

      #1278810
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.03.2416:42:33

    Ну в целом удовлетворительно. А январь-февраль как начали?

    #1278740
    • Нет аватара nabludatel71
      05.03.2417:57:35

      Пока неизвестно. Данные таможни выходят с опозданием 1,5 месяца, поэтому попадают в сборник Росстата с опозданием на 2 месяца. Т. е. итоги-2023 попали в доклад за январь, вышедший в конце февраля. Так что пока непонятно.

      ЦБ делает оперативную оценку, но в экспорте она получается серьёзно занижена, процентов на 15. Скорее всего, у них выпадают трубопроводные поставки. А импорт у ЦБ, наоборот, процентов на 10 выше, т.к. они включают всякие досчёты (поправки на занижение стоимости, ввоз физлицами без декларирования и т. п.).

      #1278750
    • Clausson Clausson
      06.03.2401:14:40

      Ну в целом удовлетворительно.

      С какой стороны? Профицит баланса, профицит бюджета это, теоретически, про низкую эффективность управления. Но то в теории, а на практике, в условиях войны и торговой блокады с экономической половиной мира результат более чем замечательный. Нет, коллега, не могу согласиться с вашей оценкой. Максималист вы, занизили оценку.

      #1278808
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        06.03.2409:26:06

        Да, возможно, я иногда скуп в своих оценках    

        Но в данном случае я оцениваю ситуацию по игре «вдолгую» в экономической войне с Западом. Которая будет тяжёлая и долгая.

        Поэтому «плюс», пусть даже небольшой — удовлетворительно, двигаемся дальше.

        Минус — плохо. Надо исправлять ситуацию.

        #1278830
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