Самусьский ССРЗ вывел из эллинга девятую баржу проекта RDB66.68М

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Самусьский судостроительно-судоремонтный завод вывел из эллинга девятую баржу проекта RDB66.68М. До навигационного периода судну предстоят финишная покраска и испытания, сообщает Телеграм-канал предприятия.

Всего в 2024 году СССРЗ передаст заказчику последние четыре баржи из десяти проекта RDB66.68M.

Баржи спроектированы с учетом потребностей заказчика и смогут эксплуатироваться как в речных, так и в морских условиях. Грузоподъемность каждого судна, изготавливаемого по заказу заказчика, достигает трёх тысяч тонн, что позволяет ему совершать по три оборота за навигацию. С учетом целого ряда материалоемких инвестпроектов, реализуемых «Норникелем» в Красноярском крае, новые баржи помогут разгрузить в разы увеличившейся грузопоток морского порта Дудинка.

Напомним, что проект несамоходной баржи RDB66.68М разработали конструкторы РЦПКБ «Стапель».

Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68М: Длина по ЛГВЛ 97,7 м Ширина В 14,5 м Высота борта H 4,8 м Осадка Тгр 2,5 м Грузоподъемность 2500 т Водоизмещение Dгр 3310 т Размеры грузовой палубы 12,0×73,9 м

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