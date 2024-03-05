Самусьский ССРЗ вывел из эллинга девятую баржу проекта RDB66.68М
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод вывел из эллинга девятую баржу проекта RDB66.68М. До навигационного периода судну предстоят финишная покраска и испытания, сообщает Телеграм-канал предприятия.
Всего в 2024 году СССРЗ передаст заказчику последние четыре баржи из десяти проекта RDB66.68M.
Баржи спроектированы с учетом потребностей заказчика и смогут эксплуатироваться как в речных, так и в морских условиях. Грузоподъемность каждого судна, изготавливаемого по заказу заказчика, достигает трёх тысяч тонн, что позволяет ему совершать по три оборота за навигацию. С учетом целого ряда материалоемких инвестпроектов, реализуемых «Норникелем» в Красноярском крае, новые баржи помогут разгрузить в разы увеличившейся грузопоток морского порта Дудинка.
Напомним, что проект несамоходной баржи RDB66.68М разработали конструкторы РЦПКБ «Стапель».
|Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68М:
|Длина по ЛГВЛ
|97,7 м
|Ширина В
|14,5 м
|Высота борта H
|4,8 м
|Осадка Тгр
|2,5 м
|Грузоподъемность
|2500 т
|Водоизмещение Dгр
|3310 т
|Размеры грузовой палубы
|12,0×73,9 м
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