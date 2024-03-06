Производство газированных напитков запустили в Луховицах

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Агрофабрика «Натурово» в городском округе Луховицы запустила производственную линию по розливу газированных напитков. Кроме этого, здесь заработал автоклав для подварки и вакуумирования овощей, как продолжение уже ранее созданной линии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций, вложенных в запуск производственной линии по розливу газированных напитков и автоклава, составил более 300 миллионов рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест. Дальнейшее развитие компании предусматривает строительство большого производственного цеха.

Агрофабрика «Натурово» работает на рынке уже 29 лет. Основная ее площадка расположена в Калининградской области, а с 2023 года представительство компании появилось и в подмосковных Луховицах. Сначала здесь начали выпускать вареные на пару овощи в вакуумной упаковке, а теперь заработало и новое производство.

Газированный напиток «ЛимоНат», где «нат» означает натуральный, сделан без химических добавок. В каждой бутылке содержится 60% сока прямого отжима. Выпускать «ЛимоНат» будут в тарах 0,3 и 0,7 л, как в ПЭТ-упаковке, так и в стекле.

Первым с линии сошел напиток со вкусом яблока без добавления сахара. Также здесь будут выпускать грушевые и ягодные варианты, с добавлением винограда, клюквы, брусники. В планах — выпуск соков, морса и сидра.

Производственные объемы будут зависеть от количества потребления. Пока здесь одна линия, а проект предусматривает две. Мощность одной линии составляет 20 тысяч бутылок в сутки и это не в условиях круглосуточной работы. Питьевая продукция компании имеет сертификат для детского питания.

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