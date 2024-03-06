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Авиация

Отечественный 3D-принтер для печати деталей авиадвигателей в Ростехe

3D-принтер3D-принтер © aex.ru

Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех в 2024 году введет в эксплуатацию новейший отечественный 3D-принтер. Установка позволяет изготавливать жаропрочные детали для новейших силовых установок, в том числе авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ВК-650 В. Об этом сообщает AVIA.RU.

Оборудование российского производства будет размещено на производственной площадке филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО в городе Лыткарино Московской области. Операторы, технологи и конструкторы пройдут обучение работе с аддитивными установками в Учебном центре ЦАТ.

«Сегодня аддитивные технологии — неотъемлемая часть любого высокотехнологичного производства, особенно авиационного. Наращивание возможностей 3D-печати, внедрение новых образцов станков и расширение применяемой номенклатуры сплавов и материалов — важнейшие задачи, стоящие перед Центром аддитивных технологий. Особенно это актуально в свете масштабных проектов в области гражданской авиации, которые реализуют авиастроительные предприятия Госкорпорации Ростех. В рамках инвестиционной программы мы пополняем наш парк оборудования установками отечественного производства, которое ничем не уступает иностранным аналогам», — заявил генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров.

Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» и будет применяться в первую очередь для производства комплектующих новейших двигателей ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, ТВ7-117СТ-01 для регионального Ил-114-300, ВК-650 В для легких вертолетов.

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Источник: https://www.aex.ru/news/2024/3/4/268289/

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3D-принтер, Ростех, МС-21, ПД-14, ПД-8, Ил-114-300, ТВ7-117СТ-01, SJ-100. ВК-650В
  • Нет аватара srozmirovich
    06.03.2419:00:07

    Из всего сообщения единственная фраза из категории «уже сделано»: «Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» «   

    Все остальное — обещания и будущее время    

    #1278887
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      06.03.2420:18:04

      И это самое главное, то в чем постоянно упрекают сайт и страну — есть свои принтеры,

      отечественное оборудование (плюс люди) для этого типа сложных — критческих задач — в серийном производстве.

      В стране аддитивные технологии в авиастроении применяются достаточно широко — хотя бы в Рыбиньске на заводе ОДК Сатурн.

      Тут просто очередной, но важный шаг на пути возрождения массового гражданского авиастроения в стране.

      И что важно — создан целый центр аддитвных технологии Ростеха, который впрочем УЖЕ работает.

      Люди работают по всей стране и я считаю крайне важным писать про эту работу — по фьюзеляжу, двигателям, авионике, гидравлике, шинам … Будут в этой работе и сдвиги в право и проблемы, но страна их решит. Конечно при условии политической стабильности, которя в определенной степени зависит от каждого гражданина.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:33 06.03.24
      #1278894
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