40 самолетов МС-21 и SJ-100 в различной степени готовности находятся на предприятиях OCK

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Около 40 самолетов МС-21 и SJ-100 в различной степени готовности находятся на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), это сделано для ускорения производства после сертификации российского облика машин, заявляют в ОАК. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в производственном центре „Яковлев“ в Комсомольске-на-Амуре находится свыше 20 самолетов SJ-100 в различной степени готовности. Аналогичный задел сформирован на Иркутском авиационном заводе по проекту МС-21. Изготовление планеров самолетов „впрок“ не является проблемой — напротив, это решение, направленное на ускорение производства после сертификации российского облика машин», — говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что начало серийного производства и завершение сборки этих самолетов в соответствии с производственным планом начнется после окончания летных испытаний и сертификации отечественных систем. «На данный момент нет оснований говорить о сдвигах сроков испытаний и сертификации, проекты находятся в графике», — подчеркнули в ОАК. В Ростехе сообщили, что предприятия, занятые в программе гражданского самолетостроения, работают в соответствии с утвержденной комплексной программой развития авиационной отрасли, где отражены актуальные количественные параметры и сроки поставок.

Сегодня проект импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 находится на этапе сертификационных летных испытаний в частично импортозамещенном облике с франко-российскими двигателями SaM-146. «В этом облике уже выполнено порядка 30% от запланированного объема полетов, системы работают стабильно, полеты совершаются практически каждый день, иногда — два раза в день», — сообщили в ОАК. В начале 2025 года корпорация ожидает получение летных двигателей ПД-8, после чего еще два опытных образца самолета будут переданы на летно-испытательную станцию для наземных отработок и подготовки к летным испытаниям. Сейчас эти машины задействованы в наземных частотных испытаниях и отработках по установке пассажирского салона, пояснили в ОАК.

Два опытных образца МС-21 готовятся к сертификационным испытаниям на Иркутском авиационном заводе. «Первый из них — в частично импортозамещенном облике — находится в высокой степени готовности к первому полету. Полностью российский образец должен приступить к испытаниям весной 2025 года», — сообщили в корпорации. В Ростехе отметили, что в рамках работы над отечественными лайнерами импортозамещается порядка 80 систем, каждая из которых имеет свой цикл производства и сертификации.

«На сегодняшний день основной и самой затратной по времени и усилиям задачей является проведение полного цикла испытаний в различных режимах полета, с различными конфигурациями внешних условий и отказов — именно этой работе будет посвящен 2025 год», — констатировали в ОАК.

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