В Курске открылся новый детский сад на 280 мест

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В Курске на проспекте Надежды Плевицкой открылся новый детский сад на 280 мест. Это образовательное учреждение стало первым в России социальным объектом, построенным за счёт льготного финансирования по механизму инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

В новом садике есть всё необходимое для всестороннего развития детей: залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда, арт и дизайн-студия, а также студия анимации, сенсорная комната и залы для исследования и моделирования. Все помещения оснащены современным оборудованием, которое позволит полнее раскрыть потенциал ребят во время образовательного процесса. Для удобства пользования трёхэтажное здание оборудовано лифтом и пандусом, а для обеспечения безопасности — охранной системой и пожарной сигнализацией. На территории детсада также обустроено 14 индивидуальных площадок с навесами и две физкультурные площадки вместительностью более 150 мест.

Детский сад в Курске построен на участке площадью 14,5 га, который в 2019 году был передан ДОМ.РФ в аренду под комплексное освоение территории. В рамках проекта запланирован ввод в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья. В декабре 2021 года для строительства детского сада в новом микрорайоне было принято решение о финансировании в размере почти 410 млн рублей через механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Средства были привлечены благодаря размещению ценных бумаг среди инвесторов и направлены застройщику по льготной ставке. Договор займа по проекту был заключён в июне 2022 года.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию детского сада было получено в феврале 2024 года. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче здания организации, которая будет эксплуатировать ДОУ — МБДУ «Детский сад комбинированного вида № 14», а также формируется команда сотрудников.

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