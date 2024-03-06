На Северскую ТЭЦ Росатома поступило новое оборудование для модернизации станции

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На Северскую ТЭЦ в рамках модернизации оборудования поступил барабан нового котлоагрегата № 12 производства Барнаульского котельного завода. Это один из двух котлоагрегатов, попавших под полную модернизацию.

Длина и ширина барабана — 13 на 2 метра. Вес — 60 тонн.

Модернизацию Северской ТЭЦ проводит АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Объём финансирования — 9 млрд рублей, это один из крупнейших инвестпроектов Томской области. Все новое оборудование — отечественного производства, в его изготовлении участвовали 19 заводов из 10 субъектов России. В результате реализации проекта стотысячный город Северск получит надежный, эффективный, экологичный источник теплоснабжения.

Модернизация поэтапно продвигается вперед. Уже демонтировано 70% старого оборудования котлоагрегата № 12: барабан, поверхности нагрева, водоопускные трубы. Демонтировано вспомогательное оборудование ячейки, в которой он находится. Близится к завершению монтаж котла № 13, сдать который планируется уже в 2024 году.

В общей сложности в программе модернизации участвуют 10 котлоагрегатов второй очереди и 2 турбины. Котлоагрегаты № 12 и № 13 проходят полную модернизацию, а еще восемь котлов — частичную. После оснащения современной системой пылеприготовления для переработки углей марки ДГ они станут более экологичными. Уже завершается модернизация систем пылеприготовления котлов № 16 и № 18.

На Северскую ТЭЦ прибывает и турбинное оборудование. На станцию поступили пять из 11 подогревателей сетевой воды, один подогреватель высокого и один — низкого давления. В турбинном цехе продолжается возведение фундаментов под новые турбоагрегаты. Основное и вспомогательное оборудование одной турбины уже находится на станции. Прибытие второй ожидается весной этого года.

Поступили два трансформатора мощностью 40 МВА. Еще три трансформатора мощностью 16 МВА после испытаний в марте на заводе-производителе будут доставлены в Северск.

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