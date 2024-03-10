Автомобильный завод в Калуге наращивает производство

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Автомобильный завод в Калуге, ранее принадлежавший «Вольво», вышел на выпуск 6 грузовиков в сутки. Работа ведётся 5 дней в неделю.

Производство грузовиков «Калуга Некст» было запущено в декабре 2023 года. Фактически это «Уралы».

В январе выпуск составил 90 грузовиков, в феврале 101.

Предприятие планирует увеличить дневной выпуск грузовиков повышенной проходимости с 6 до 12 единиц. Об этом сообщил исполнительный директор компании Роман Петряев:

«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости „Kалуга Некст“ в день. Параллельно, ведём переговоры с международным индустриальным партнером», — сказал Петряев.

Производственный план на 2024 год составляет 2000 грузовиков.

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Фото — https://www.zr....v6nmln493351236

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