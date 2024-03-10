Итоги производственной деятельности станкостроительных предприятий в 2023 году
Крупнейшая в России Асстоциация производителей станкостроительной отрасли «Станкоинструмент» опубликовала результаты работы входящих в ассоциацию предприятий в 2023 году.
Общие итоги 2023 года:
- Общий объём производства товаров и услуг предприятий — 161,7%
- Общий объём производства металлорежущих станков — 171%
- Объём производства станков с ЧПУ (шт.) — 176%
Лидеры по общему объёму производства
- ПАО «САСТА», г. Сасово
- АО «СтанкоМашКомплекс», г.Тверь
- НПО «Станкостроение», г.Стерлитамак
- АО «Станкотех», г.Коломна
- ООО «СтанкоМашСтрой», г. Пенза
Лидеры по общему объёму выпуска станков
- ПАО «САСТА», г. Сасово
- АО «СтанкоМашКомплекс», г. Тверь
- АО «Станкотех», г. Коломна
- НПО «Станостроение», г. Стерлитамак
- ООО «СтанкоМашСтрой», г. Пенза
Лидеры по общему объёму производства станков с ЧПУ
- АО «СтанкоМашКомплекс», г. Тверь
- АО «САСТА», г. Сасово
- ООО «Униматик», г. Екатеринбург
- «НПК «Дельта-Тест», г. Фрязино
- ООО «СтанкоМашСтрой», г. Пенза
Общие итоги производства КПО за 2023 год:
- Общий объём производства товаров и услуг предприятий — 152,1%
- Общий объём производства кузнечно-прессового оборудования — 145%
- Объём производства литейных машин — 143%
- Общий объём производства КПО и ЛМ — 144,5%
Лидеры предприятий КПО по общему объёму производства:
- ПАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань
- ОАО «Гидропресс», г. Оренбург
- ПАО «Электромеханика», г. Ржев
- ОАО «Тяжмехпресс», г. Воронеж
- ООО «ЗМП», г. Барнаул
Лидеры по выпуску КПО и литейных машин:
- ОАО «Тмжпрессмаш», г. Рязань
- ОАО «Гидропресс», г. Оренбург
- ПАО «Электромеханика», г. Ржев
- АОА «Тяжмехпресс», г. Воронеж
- ООО НПК «ТЭТА», г. Томск
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Сергей Котенко