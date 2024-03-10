Итоги производственной деятельности станкостроительных предприятий в 2023 году

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Крупнейшая в России Асстоциация производителей станкостроительной отрасли «Станкоинструмент» опубликовала результаты работы входящих в ассоциацию предприятий в 2023 году.

Общие итоги 2023 года:

Общий объём производства товаров и услуг предприятий — 161,7%

Общий объём производства металлорежущих станков — 171%

Объём производства станков с ЧПУ (шт.) — 176%



Лидеры по общему объёму производства

Лидеры по общему объёму выпуска станков

ПАО «САСТА», г. Сасово АО «СтанкоМашКомплекс», г. Тверь АО «Станкотех», г. Коломна НПО «Станостроение», г. Стерлитамак ООО «СтанкоМашСтрой», г. Пенза

Лидеры по общему объёму производства станков с ЧПУ

АО «СтанкоМашКомплекс», г. Тверь АО «САСТА», г. Сасово ООО «Униматик» , г. Екатеринбург «НПК «Дельта-Тест », г. Фрязино ООО «СтанкоМашСтрой», г. Пенза

Общие итоги производства КПО за 2023 год:

Общий объём производства товаров и услуг предприятий — 152,1%

Общий объём производства кузнечно-прессового оборудования — 145%

Объём производства литейных машин — 143%

Общий объём производства КПО и ЛМ — 144,5%

Лидеры предприятий КПО по общему объёму производства:

Лидеры по выпуску КПО и литейных машин:

ОАО «Тмжпрессмаш», г. Рязань ОАО «Гидропресс», г. Оренбург ПАО «Электромеханика», г. Ржев АОА «Тяжмехпресс», г. Воронеж ООО НПК «ТЭТА» , г. Томск

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