Открыт современный Ледовый дворец спорта вместимостью 400 человек в Качканаре

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Новый Ледовый дворец спорта, построенный в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, администрацией Качканарского городского округа и ЕВРАЗом, начал свою работу в Качканаре 6 марта.

Новый спортивный объект предназначен для проведения тренировок и соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катание. Также на ледовой арене может проходить массовое катание на коньках. Максимальная вместимость Дворца составляет около 400 человек, в том числе 250 зрителей, 100 спортсменов, судейский персонал и сотрудники учреждения. Строительство объекта длилось два года.

В Ледовом дворце гостям показали раздевалки для хоккеистов и фигуристов, тренажёрный зал и бросковую комнату.

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