В селе Шаркан Удмуртии завершилось строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном

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В спортивно-оздоровительном центре с бассейном «Тулкым» площадью 1,4 кв. м. запланировано проведение спортивных мероприятий и тренировок, оздоровительных процедур, кружковых занятий по плаванию. Все это будет доступно пловцам с 7-летнего возраста в присутствии инструктора или родителей. Старт тренировок запланирован на середину апреля. Бассейн рассчитан на 4 плавательные дорожки длиной 25 метров с минимальной глубиной 1,2 метра. В одноэтажном здании расположены раздевалки с парной и душевой на 20 человек, комнаты тренера и спасателя, кабинет врача, лаборантская, тренажерный зал.

Строительство объекта началось в январе 2023 года с подготовки площадки под фундамент. Проект предполагал быстровозводимую конструкцию, поэтому в сентябре одноэтажное здание было обшито сэндвич-панелями и заведено под односкатную крышу.

Общая стоимость работ составила 166 млн рублей, из них 141,5 млн рублей выделено из федерального бюджета и 4,3 млн рублей — бюджета Удмуртской Республики. Проект предусматривал софинансирование из внебюджетных источников. «Транснефть-Прикамье» в лице Николая Петровича Токарева оказал финансовую поддержку. Только на этот объект предприятие выделило 20 млн рублей. Бассейн в Шаркане стал вторым, построенным в районах республики. Село занимает вторую позицию в региональном рейтинге по объемам производства молока. Крепкие сельскохозяйственные предприятия дают новые рабочие места, стабильную зарплату, а люди остаются жить и трудиться на селе.

В новом центре в Шаркане планируется открыть больше 20 новых рабочих мест. Сейчас идет набор инструкторов. С первым кандидатом на эту должность в районе уже определились. Им стал Алексей Куклин, отец Павла Куклина — мастера спорта России международного класса по плаванию, члена сборной команд Удмуртии и России, многократного победителя и призёра чемпионатов России по плаванию среди лиц с ПОДА, участника Паралимпиады — 2020, победителя Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» — 2022 на дистанции 100м на спине, победителя онлайн — голосования лучший «народный спортсмен» 2022 года.

В «Тулкым» смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлены специальные подъёмники и создана доступная среда в раздевалках и холле здания.

Одновременно в бассейне смогут тренироваться до 50 спортсменов.

© udmurt.ru

© udmurt.ru

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