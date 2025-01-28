В Оренбурге открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

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Новое спортивное пространство открылось для любителей плавания и активностей в Оренбурге. Два больших бассейна и игровые площадки теперь доступны не только начинающим и профессиональным спортсменам, но еще и тем, кто хочет просто держать себя в форме.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс училище школы олимпийского резерва в Степной поселке Оренбурга начали строить еще в 2023 году. На эти цели из бюджета выделили 445,9 млн рублей. Стройка продлилась примерно два года. Подрядчиком на объекте был ясненский комбинат «Оренбургские минералы». Строительство велось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Новый спортивный комплекс на улице Братская, 3/2 оснащен всем необходимым для того, чтобы в нем тренировались не только начинающие спортсмены, но и для студентов училища Олимпийского резерва. Помимо бассейнов новое спортивное пространство оборудовали залами для единоборств, спортивным залом и тренажерным залом.

Отметим, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса шло с небольшими задержками из-за сложности объекта, но все вовремя подкорректировали и уложились примерно в заявленное время.

В ФОКе смогут заниматься не только спортсмены и будущие олимпийские призеры, но и оренбуржцы по специальным абонементам. В их распоряжении будут сразу несколько помещений со всем необходимым.

Большой акцент делается на двух бассейнах 25×11 метров и бассейна для детей от 7 до 10 лет. Они оснащены системами очистки воды, раздевалками, душевыми всем-всем, что может только понадобиться не только профессиональным пловцам, но и любителям.

Бассейн не единственное, ради чего можно посетить ФОК. Также в стенах спорткомплекса построили залы единоборств. Они оснащены борцовским ковром, рингом, предназначенным для занятий по «ударным видам» единоборств (бокс, кикбоксинг, тайский бокс).

В комплексе смогут проводить и занятия по боевым самбо, рукопашному бою и другим видам борьбы. Зал бокса оборудовали боксерскими грушами, профессиональным рингом и другим инвентарем.

Отдельное внимание стоит обратить на тренажерный зал, где можно разминаться, наращивать мышечную массу и просто развивать выносливость. Для спортсменов и любителей есть все новейшие тренажеры в зале сухого плаванья. Там спортсмены тренируются между заплывами.

На первом этаже также оборудовали буфет на случай, если спортсмены проголодаются. Помещение сможет вместить в себя больше 10 человек. Посетители буфета смогут купить и на месте съесть продукцию высокой степени готовности: бутерброды, холодные закуски, выпечку, безалкогольные напитки, чай, кофе.

По ценам все демократично. Цена салатов начинается от 50 рублей. Можно также купить шоколад, фрукты и пирожные. Обещают, что со временем появится даже горячая еда.

Физкультурно-оздоровительный комплекс оказался двухуровневым. На втором этаже есть теплый переход в учебный корпус. Продуманы даже кабинеты для теоретических занятий. В самом ФОКе создали специальные методические кабинеты, оснащенные наглядными пособиями.

Отметим, что ФОК далеко не единственное пространство, которое в правительстве хотели построить в Оренбурге. В планах у них также были ледовая арена и академия футбола ФК «Оренбург».

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

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© ria56.ru

© ria56.ru

© prooren.ru

https://prooren...eks-s-basseynom

https://ria56.r...nymi-zalami.htm

https://dzen.ru...5i3yijkvzNlaQFn

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