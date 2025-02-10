В поселке Игра Удмуртии прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь»

© mfk.udmurt.ru

7 февраля прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь» в посёлке Игра. Новый спорткомплекс площадью 3087,4 м² оснащён 25-метровым бассейном, который стал третьим в районах Удмуртии.

Долгожданный спортобъект для порядка 30 тысяч жителей Игринского района построили при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», нефтяной компании «Нефтиса» и акционерного общества «Белкамнефть им. А.А. Волкова». Игринский ФОК не первый совместный спортобъект. За годы сотрудничества построены 3 крытых катка в районах, 6 хоккейных коробок, ледовая арена в Можге, школьный стадион в Ижевске, оснащён спортивным оборудованием физкультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон» в Сарапуле.

Мероприятие сопровождалось показательными выступлениями спортсменов по художественной гимнастике, восточным единоборствам, баскетболу и волейболу. Также заслуженными наградами были отмечены спортсмены, тренеры и рабочие, участвовавшие в строительстве нового спорткомплекса.

Напомним, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь» начали в декабре 2022 года. Он станет точкой притяжения для жителей, ведущих активный образ жизни и спортсменов, что соответствует задачам государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», инициированной по решению Президента страны Владимира Путина.

Игринский район активный участник и госпрограммы КРСТ. С 2020 года здесь построено 5 спортивных площадок и скейтпарк в Лонки Ворцах. Это говорит о заинтересованности местных жителей и о том, что территория продолжает развиваться. Всего в спортивной школе Игринского района занимаются 885 спортсменов баскетболом, волейболом, дзюдо, лаптой, лёгкой атлетикой, лыжными гонками, настольным теннисом, шахматами, шашками. Обучение проводят 25 тренеров-преподавателей.

О загрузке физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь» рассказала его директор Елена Бахтеева: «На сегодняшний день комплекс функционирует в полном объёме, занимаются ребята из спортивных школ и обучающиеся образовательных учреждений. Сейчас работает 7 секций, но летом планируем увеличить количество видов спорта».

Директор также отметила, во-первых, удачное расположение спортобьекта — рядом с ним находятся стадион и две школы. Во-вторых, просторный зал 1200 м², который позволит проводить соревнования не только регионального уровня, но и всероссийского. К тому же, в зале располагаются трибуны на 100 посадочных мест и запланировано их увеличение.

© mfk.udmurt.ru

© mfk.udmurt.ru

© mfk.udmurt.ru

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