В Юго-Западном районе Ульяновска открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Ясново на спорте». Объект начал работу рядом с парк-кварталом Ясново и уже стал заметной точкой притяжения для жителей этой части города.

Здесь работают сразу два бассейна — большой 25-метровый и детский. Во взрослом бассейне доступны свободное плавание, обучение, индивидуальные и групповые занятия, аквааэробика, водное поло и персональные тренировки. Детский бассейн рассчитан на обучение плаванию и занятия по реабилитации.

Одно из ключевых направлений комплекса — работа с детьми. В ФОКе принимают малышей уже с трёх лет. Программы выстроены с учётом возраста: для самых маленьких — адаптация к воде в игровой форме, для детей постарше — обучение технике плавания, развитие координации, выносливости и уверенности в воде. В комплексе подчёркивают, что делают ставку не только на спортивный результат, но и на комфорт ребёнка, мягкое погружение в занятия и дружелюбную среду.

Отдельный блок — аквааэробика, в том числе специальные программы для беременных. Такой формат подходит и тем, кто хочет поддерживать форму, и людям, которым важна щадящая нагрузка без давления на суставы и позвоночник. Также в ФОКе доступны персональные тренировки, когда программа подбирается под конкретные цели: от восстановления до набора физической формы.

Дополняет спортивный блок фитнес-клуб, который также открылся в здании ФОКа. Благодаря этому новый объект объединяет сразу несколько сценариев посещения: бассейн, фитнес, восстановительные и оздоровительные занятия.

Инфраструктура комплекса рассчитана на регулярное посещение: здесь есть удобная входная зона, раздевалки, комфортные общественные пространства. Недавно в ФОКе также заработала сауна с возможностью свободного посещения и индивидуальных программ. Для посетителей это означает, что поход в спорткомплекс можно превратить не только в тренировку, но и в формат отдыха и восстановления.