Сухогруз «М.Т. Ефремов» с отечественными движителями вышел в первый рабочий рейс

М.Т. Ефремов © sudostroenie.info

Сухогрузное судно «М.Т. Ефремов» (ранее — «Пола Калиста») вышел в первый рабочий рейс по маршруту «Терминал Морской рыбный порт, г. Санкт-Петербург — Калининградский морской торговый порт» 6 марта. Об этом сообщает Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК) со ссылкой на судовладельца — компанию «Алгоритм Групп».

Как отмечают на заводе-строителе, сухогруз «М.Т. Ефремов» примечателен тем, что именно на нем впервые установили отечественные винторулевые колонки (ВРК) модели ДРК1200М.

Отметим, сухогруз «М.Т. Ефремов» был заложен на Невском ССЗ в декабре 2017 года. Спуска на воду состоялся в ноябре 2022 года. Заказчику судно было передано в декабре 2023 года.

Поставка комплекта первых серийных изделий была осуществлена Центром продуктовой специализации «ОСК-Движение» (входит в ОСК). Движители спроектированы научно-производственным объединением «Винт» и изготовлены на опытном заводе «Вега» (филиалы ЦС «Звездочка», входит в ОСК).

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