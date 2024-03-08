Российский рынок новых автобусов в феврале вернулся к росту

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По итогам февраля 2024 года в России было реализовано 1884 новых автобуса — на 32% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Таким образом, спустя два месяца российский рынок новых автобусов вернулся к росту.

46% от общего объема реализации пришлось на отечественную марку «ПАЗ», который резко увеличил производство (на 65% к февралю прошлого года). В последний месяц зимы объём продаж новых «пазиков» составил 864 единицы.

Далее, с большим отставанием от лидера, в рейтинге расположился российский «НЕФАЗ» (192 шт.) рост в 1,5 раза, а за ним — китайский Yutong (135 шт.).

Отметку в сотню реализованных автобусов преодолели ещё три отечественные марки — «ЛИАЗ» (129 шт.), «Волгобас» (124 шт.) и новичёк рейтинга Курганский «КАВЗ» (103 шт.).

Если же рассматривать итоги двух месяцев нынешнего года, то за этот период суммарные продажи новых автобусов в РФ составили 2 993 единицы — на 9% больше, чем в январе — феврале 2023-го.

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