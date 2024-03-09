Воронежский тепловозоремонтный завод за 2023 год отремонтировал 77 секций локомотивов

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Это на 22,2%, чем в 2022 года, когда было отремонтировано 63 тепловоза.

В 2024 году предприятие планирует отремонтировать 85 секций локомотивов.

Также завод на 23,8% увеличил выполнение планового задания по ремонту линейного оборудования: дизелей, главных генераторов, тяговых двигателей, вспомогательных машин и колесных пар. В текущем году планируется также расширить продуктовый портфель предприятия, освоить ремонт ряда узлов и вспомогательного оборудования тепловозов.

Воронежский тепловозоремонтный завод — старейшее предприятие Воронежа — основан в 1868 году как железнодорожные мастерские по ремонту паровозов и вагонов. В послевоенный период предприятие перешло на ремонт нового вида тяги — тепловозов. В 1960 года завод переименован в тепловозоремонтный. В 2023 году предприятие отметило 155 лет со дня своего основания.

Воронежский ТРЗ единственный из предприятий АО «Желдорреммаш», производящий ремонт тепловозов серии ТЭП70 всех индексов в объеме среднего и капитального ремонтов, в том числе самых современных пассажирских тепловозов ТЭП70У и ТЭП70БС, оснащенных микропроцессорными системами управления, грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ116К и 2ТЭ116У. Кроме того, ВТРЗ осуществляет капитальные виды ремонта дизелей 2А-5Д49 и 18-9ДГ, электрических машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов, а также оборудования для тепловозов 2ТЭ116.

На производственной площадке завода находится 13 цехов: тепловозосборочный, аппаратный, дизельный, цех ремонта электрических машин, колесно-тележечный, цех ремонта тяговых двигателей, кузнечный, механический, цех металлоконструкций и сварки, ремонтно-механический, транспортный, энергоцех, электроремонтный цех.

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