Лизинговые КАМАЗы для московского грузоперевозчика

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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг московскому предприятию ООО «АВТО-ПЭК» десять рефрижераторов КАМАЗ Компас-5.

Договор с московским партнёром заключён на срок 48 месяцев, с авансом 10%. На приобретённой технике клиент будет доставлять грузы по городу и области.

Транспортная компания ООО «АВТО-ПЭК» сотрудничает с Лизинговой компанией «КАМАЗ» с декабря прошлого года. Клиент приобретает в лизинг автотехнику КАМАЗ Компас. В связи с увеличением заказов, предприятие планирует оформить через «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ещё несколько десятков грузовиков КАМАЗ.

«Механизм лизинга позволяет компании-лизингополучателю оптимизировать и сбалансировать налоговые платежи в бюджет по налогу на прибыль и НДС со всех лизинговых платежей в период действия договора финансовой аренды», — отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» работает на рынке лизинга 21 год. Компания финансирует приобретение грузовой автотехники на шасси КАМАЗ.

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