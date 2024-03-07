В Оренбурге открыли новую поликлинику

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Медучреждение будет обслуживать более 6 тысяч жителей микрорайона. Новая поликлиника объединяет сразу два отделения — детское и взрослое.

Поликлинику № 5 в Бердах построили в модульном варианте. От идеи восстановления старого здания решили отказаться из-за износа конструкций почти на 80%. В итоге, благодаря региональному проекту и нацпроекту «Здравоохранение» в микрорайоне появилось современное медучреждение площадью 240 квадратных метров.

В поликлинике разместили по два терапевтических и педиатрических участка. Здесь обустроили кабинеты приема, смотровой, процедурный, прививочный. В детском отделении также предусмотрели два кабинета педиатра, прививочный и процедурный. Организован фильтр-блок и необходимые условия для удобства маломобильных граждан.

В региональном минздраве отмечают, что в новой поликлинике опробуют новую для Оренбурга организационную технологию. Здесь рассчитывают привлекать студентов медицинского колледжа для проактивной работы с жителями микрорайона.

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