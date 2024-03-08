Друзья, я начал постепенно выгружать свои прошлые ролики на Ютуб. Уверен, многие из вас их не видели, поэтому вам будет интересно. Сегодня выгрузил ролик из Оренбургской области, снятый неподалеку от города Бузулук — нефтяной столицы Оренбуржья. Это станция подготовки нефти. Кто-то думает, что нефть из скважины сразу поступает в трубопровод. На самом деле нет, в скважине не нефть, а нефтяная эмульсия, содержащая воду, газ кроме нефти. Подготавливают нефть на вот таких станциях.

Но большая просьба к вам: проявите активность, лайки, комментарии именно там, на Ютубе, чтобы алгоритм продвигал ролики на бОльшую аудиторию. И не забывайте, пожалуйста подписываться.

Приятного просмотра

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.