Новый лечебный корпус открыли в Усть-Цильме

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В селе Усть-Цильма 10 марта открылся новый пятиэтажный лечебный корпус центральной районной больницы, который рассчитан на 63 койки. Тут жителям района будут оказывать первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также специализированную медпомощь в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Есть приемное отделение, блок реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, отделение скорой помощи, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Установлено современное медицинское оборудование.

Прежние хирургическое и терапевтическое отделения центральной районной больницы располагались в корпусах 1925 и 1928 годов постройки.

Жители Усть-Цилемского района ждали указанного объекта 20 лет. Напомним, строительство объекта началось в декабре 2021 года.

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