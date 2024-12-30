В Коми открылась семейная ферма на 150 голов крупного рогатого скота

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17 декабря в селе Лэзым Сыктывдинского района открыли новую семейную ферму на 150 голов крупного-рогатого скота.

Её построил и открыл глава крестьянского хозяйства Кулуев Илгар Назим оглы благодаря участию в грантовом конкурсе на развитие семейных ферм.

С 2010 года его хозяйство производит молоко и молочную продукцию, говядину и телятину.

Сегодня в хозяйстве Кулуева Илгара Назим оглы содержится 217 голов крупного рогатого скота: 47 коров основного стада молочного направления; 18 голов молодняк КРС молочного направления; 33 головы КРС основного стада мясного направления; 119 голов молодняка КРС мясного направления.

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