На Камчатке открыт новый завод металлоконструкций

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На Камчатке запущен новый завод металлоконструкций, производство создавали чуть меньше года.

На предприятии смонтировали оборудование, которое может править и резать сталь толщиной до 60 миллиметров. Скорость сварки металла под флюсом составляет до полуметра в час.

Данное оборудование поможет собирать мостовые и строительные конструкции, конструкции горнодобывающей промышленности и инженерные сооружения — мачты, башни, линии электропередач.

Отмечается, что некоторые металлоконструкции имеют особенность, доставка которых на Камчатку ухудшает их эксплуатационные качества. Поэтому такие детали лучше изготавливать на месте.

Сейчас завод производит ортотропные плиты. Такие конструкции для дорожного строительства на Камчатке никто не делает. Первая конструкция будет установлена на мосту через реку Быструю.

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