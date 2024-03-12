Новая поликлиника открылась в Куйбышевском районе Самары

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В четверг, 7 марта, в Куйбышевском районе Самары состоялось открытие новой поликлиники Самарской городской больницы № 10 в микрорайоне «Волгарь».

Поликлиника располагается в шестиэтажном здании на ул. Осетинской, 17, рассчитана на 700 посещений в смену. Здесь будут оказывать первичную медико-санитарную помощь населению микрорайона «Волгарь», пос. Рубежное, пос. Водников Куйбышевского района г. о. Самара. По словам главного врача Самарской городской больницы № 10 Дмитрия Лисицы, поликлиника построена «на вырост», с учетом дальнейшей застройки микрорайона и близлежащих территорий — может обслуживать 80 тысяч прикрепленного населения.

Сейчас здесь создано 16 терапевтических участков, в детском отделении — 12 педиатрических участков, в женской консультации — 7 участков. Представлены все основные профили узкой специализации: неврология, офтальмология, лор-отделение, хирургия, травматология, урология, эндокринология, диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые, эндоскопические, рентгеноскопические исследования.

В поликлинику поставлены более 4000 единиц современного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, рентгеновский комплекс, цифровые флюорограф и маммограф, эндоскопическое, офтальмологическое, реанимационное, стерилизационное, физиотерапевтическое оборудование, фиброскан (уникальный узи-аппарат для диагностики заболеваний печени) и другая медтехника. «Оборудование полностью смонтировано, готово к эксплуатации, сегодня принимают первых пациентов, — пояснил главврач. — Здравоохранение Куйбышевского района никогда не работало в таких условиях, с таким оборудованием, с таким уровнем компьютеризации, который позволяет проводить цифровизацию здравоохранения в полном объеме. Поэтому это для района, для здравоохранения района просто праздник, счастье, которым хочется поделиться».

Также здесь есть отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации, отделение медицинской профилактики.

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