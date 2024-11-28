В Самаре спустили на воду пассажирское судно проекта PV20S

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28 ноября 2024 года на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» (г. Самара) прошла церемония спуска на воду еще одного пассажирского судна проекта PV20S, строительство которого ведется на класс Российского морского регистра судоходства (РС). О событии сообщает пресс-служба классификационного общества.

Как напоминают в РС, строительство серии из пяти судов PV20S ведется по контракту между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)) и АО «Научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (три судна серии строятся на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот») в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. Все пять судов будут эксплуатироваться ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

© sudostroenie.info

Проектная документация судна в постройке разработана компанией «Морское инженерное бюро — дизайн СПб». Техническое наблюдение за строительством осуществляют специалисты Астраханского филиала РС.

Судно проекта PV20S предназначено для регулярных пассажирских перевозок на внутригородских и прибрежных линиях. По своему архитектурно-конструктивному типу новый объект представляет собой стальное самоходное двухвинтовое пассажирское судно прибрежного плавания с двухъярусной надстройкой вертикальным форштевнем транцевой кормовой оконечностью и избыточным надводным бортом. Рулевая рубка располагается в носовой части, машинное отделение — в кормовой части. Судно оборудовано гибридной дизель-электрической энергетической установкой.

Пассажирское судно проекта PV20S

Класс РС — KM⍟ R3 AUT3-C EPP passenger ship

Длина наибольшая — 29,5 м

Ширина — 7,2 м

Высота борта — 2,7 м

Осадка по ЛГВЛ — 1,5 м

Дедвейт — 34 т

Мощность ГД — 2×127 кВт

Скорость хода — 10 кВт

Пассажировместимость — 200 чел.

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