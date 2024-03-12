На малом рыболовном сейнере «Апача» проекта 04130 подняли государственный флаг

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На малом рыболовном сейнере «Апача» проекта 04130, построенным предприятием «Торсиотест» для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, подняли государственный флаг.

Малый рыболовный сейнер «Апача» — первый из шести судов типа «Нельма» с притоняемым донным неводом — снюрреводом. В этом году будут созданы еще три, они уже строятся, находятся на верфях в разной степени готовности. Еще два будут спущены в 2025 году.

Контракт на строительство серии маломерных судов Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина и завод «Торсиотест» заключили в 2020 году. Закладка киля первого судна «Апача» состоялась в июне 2021 года.

Проект 04130 разработан компанией «Форсс Технологии». В работе компания использует системы трехмерного моделирования АVEVA (TRIBON), FORAN.

Основные характеристики малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130:

Длина габаритная 26,45 м

Ширина габаритная 8,0 м

Осадка по КВЛ 2,2 м

Высота борта 3,65 м

Мощность ГД 441 кВт

Водоизмещение 306,3 т

Валовая вместимость 211 рег. т

Экипаж 7 человек

Трю

м 90 куб. м

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