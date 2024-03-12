На малом рыболовном сейнере «Апача» проекта 04130 подняли государственный флаг
На малом рыболовном сейнере «Апача» проекта 04130, построенным предприятием «Торсиотест» для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, подняли государственный флаг.
Малый рыболовный сейнер «Апача» — первый из шести судов типа «Нельма» с притоняемым донным неводом — снюрреводом. В этом году будут созданы еще три, они уже строятся, находятся на верфях в разной степени готовности. Еще два будут спущены в 2025 году.
Контракт на строительство серии маломерных судов Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина и завод «Торсиотест» заключили в 2020 году. Закладка киля первого судна «Апача» состоялась в июне 2021 года.
Проект 04130 разработан компанией «Форсс Технологии». В работе компания использует системы трехмерного моделирования АVEVA (TRIBON), FORAN.
Основные характеристики малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130:
Длина габаритная 26,45 м
Ширина габаритная 8,0 м
Осадка по КВЛ 2,2 м
Высота борта 3,65 м
Мощность ГД 441 кВт
Водоизмещение 306,3 т
Валовая вместимость 211 рег. т
Экипаж 7 человек
Трю
м 90 куб. м
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