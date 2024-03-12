В Песочном открылся новый амбулаторно-поликлинический корпус Онкоцентра имени Н. П. Напалкова

© cdn.spbdnevnik.ru

Проект строительства отдельного корпуса поликлинического отделения был разработан и прошел государственную экспертизу еще в 2014 году. В декабре 2020 года, несмотря на пандемию, был заложен его фундамент, а с апреля 2021 года правительством города было принято решение о необходимости оснащения отделения, имеющего статус центра амбулаторной поликлинической помощи (ЦАОП), самым высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этому в поликлиническом отделении появились современные аппараты КТ, МРТ, маммограф и рентген.

В новом корпусе расположены три суперсовременные операционные, оснащенные по последнему слову техники. Здесь будут проводиться так называемые операции одного дня: удаление новообразований кожи, установка порт-систем, проведение биопсии и многое другое. Здесь также находится эндоскопичекая операционная для проведения диагностических и лечебных вмешательств.

Кроме того, в новом отделении открывается центр боли, где врачи будут подбирать пациентам адекватное обезболивание, а также еще одно крайне важное подразделение — центр для стомированных пациентов. Отделение начнёт работу в ближайшие недели.

Директор онкоцентра, доктор медицинских наук, профессор Владимир Моисеенко отметил, что вывод поликлиники из клинического корпуса означает освобождение помещений и значительное увеличение возможностей работы как основного стационара, так и ЦАОП.

«Мы сможем оптимизировать работу нашего онкоцентра, переместить операционные и клинические отделения, чтобы пациентам и персоналу было удобнее. Поликлиническое отделение было развернуто в клиническом корпусе вынужденно. Сейчас в новом корпусе мы получили дополнительно 13 тысяч квадратных метров площадей, комфортные и удобные кабинеты и операционные. По просьбе сотрудников был построен переход между клиническим корпусом и новым отделением. Я уверен, что такие изменения усилят авторитет нашего онкоцентра и города в целом», — убежден Владимир Моисеенко.

Новое отделение позволит принимать до 1200 пациентов в сутки. Возрастет количество вмешательств, в том числе на ранних стадиях, открыты современные операционные для малоинвазивных вмешательств, центр для стомированных пациентов. Все это усилит возможности онкологической специализированной помощи.

© cdn.spbdnevnik.ru

© cdn.spbdnevnik.ru

© cdn.spbdnevnik.ru

© cdn.spbdnevnik.ru

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