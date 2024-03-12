В Каменске-Уральском появился новый спортзал для детей и взрослых

© kamensk-uralskiy.ru

На стадионе «Металлург» 9 марта открылось новое модульное спортивное здание. Оно построено в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» национального проекта «Демография». Универсальный спортзал позволит развивать целый ряд видов спорта — игровых и не только. Здесь будут заниматься дети и взрослые.

В новом здании можно будет с комфортом заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и целым рядом других дисциплин. Здесь будет проходить подготовка как спортсменов Центра по техническим видам спорта, так и воспитанников городских секций.

Напомним, стадион «Металлург» ежегодно принимает всероссийские соревнования по мотогонкам на льду. Несколько последних лет ведется его реконструкция. На территории уже создали футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры, построили модульный гараж, обновили входную группу. В этом году любители мотогонок на льду получили долгожданный подарок — трибуны с навесом.

Добавим, что в новом здании есть и музей памяти почетного гражданина Каменска-Уральского Сергея Щербинина, который долго возглавлял Центр технических видов спорта и при котором началась реконструкция «Металлурга».

© kamensk-uralskiy.ru

© kamensk-uralskiy.ru

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