В селе Хонуу введен в работу крупнейший в Арктической Якутии больничный комплекс

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Крупнейший в Арктической зоне Якутии трехэтажный больничный комплекс со взрослой и детской поликлиниками введен в с. Хонуу Момского района. Объект построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта.

Больница в Хонуу стала одной из 12 крупных социальных и инфраструктурных объектов, построенных в разных городах и районах республики.

Ежегодно больница будет принимать более 4 тысячи жителей, выполняя все виды диагностики и лечения.

Трёхэтажный больничный комплекс в с.Хонуу имеет площадь 4 тысячи кв. метров, включает в себя взрослую и детскую поликлинику, приёмное отделение, отделение диагностики и скорой помощи, фтизиатрию. На втором этаже основного блока — терапевтическое отделение с детским блоком на 12 коек и хирургия с родильным блоком на 10 коек. На третьем этаже — находится операционный блок, централизованное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория. Здание также включает пищеблок, прачечную, гараж и другие хозяйственные помещения.

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