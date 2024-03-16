АВТОВАЗ начал продажи «Лада Веста» c автоматической трансмиссией

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АвтоВАЗ начал продажи автомобилей «Лада Веста», оснащённых обновлённым двигателем 1.8 EVO и 7-ступенчатым вариатором.

Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Для интеграции нового силового агрегата были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата. Автомобили «Лада Веста» с АТ прошли полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено более 50 прототипов.

АвтоВАЗ продолжает возвращать опции комфорта и безопасности на автомобили. В дилерские центры поступили первые партии автомобилей «Лада Веста», оснащённых системой круиз-контроля.

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