В Якутии вручили ключи от новых 53 автобусов 17 муниципальным районам

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12 марта в столице республики состоялось торжественное вручение ключей от новых автобусов для районов и города Якутска.

В рамках реализации масштабного федерального проекта, по инициативе главы государства, регионам были выделены специальные казначейские кредиты. Республика Саха (Якутия) направила 400 млн рублей для приобретения 53 автобусов для 17 муниципальных районов и городских округов.

Поступившие транспортные средства являются долгожданной техникой для жителей. Отмечено, что партию автобусов отечественного производства Якутия получила одной из первых среди регионов России.

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