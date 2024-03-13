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Транспорт, спецтехника и логистика

В Якутии вручили ключи от новых 53 автобусов 17 муниципальным районам

 © yakutia.mk.ru

12 марта в столице республики состоялось торжественное вручение ключей от новых автобусов для районов и города Якутска.

В рамках реализации масштабного федерального проекта, по инициативе главы государства, регионам были выделены специальные казначейские кредиты. Республика Саха (Якутия) направила 400 млн рублей для приобретения 53 автобусов для 17 муниципальных районов и городских округов.

Поступившие транспортные средства являются долгожданной техникой для жителей. Отмечено, что партию автобусов отечественного производства Якутия получила одной из первых среди регионов России.

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Источник: https://yakutia.mk.ru/social/2024/0...obusov-17-municipalnym-rayonam.html

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