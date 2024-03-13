В Альметьевске Республики Татарстан открылось новое приемно-диагностическое отделение ЦРБ

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12 марта состоялось торжественное открытие приемно-диагностического отделения с инфекционными боксами двойного назначения ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ».

Новый корпус — это функциональное ядро больницы, позволяющее независимо от профиля патологии провести в короткие сроки диагностическое обследование и принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента.

Строительство нового корпуса началось в декабре 2020 года благодаря программе «Совершенствование стационарной помощи» Министерства здравоохранения РТ.

При разработке проекта учтены все имеющиеся площади, что позволило сформировать логистически эффективные потоки пациентов (в зависимости от цели посещения) и персонала с соблюдением всех современных требований.

Отделение имеет три этажа, каждый из которых выполняет свою функцию. Первый этаж — приемно-диагностическое отделение, предназначенное для приема экстренных пациентов. Второй этаж — операционный блок. На третьем этаже располагается дневной стационар с залом лечебной физкультуры и реабилитации. Большое внимание уделяется заботе о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Здесь для них предусмотрен комплекс реабилитационных мероприятий.

Альметьевская ЦРБ — многопрофильное лечебное учреждение, которое имеет в своем составе круглосуточный стационар, две поликлиники, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, три офиса врача общей практики и 50 ФАПов.

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https://almetcr...ort/9468479.htm

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