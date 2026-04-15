Российская компания «ICL Техно» представила новые ноутбуки Raybook S1620 и Raybook S1420, которые вошли в Единый реестр радиоэлектронной продукции РФ. По словам производителя, устройства разрабатывались с учетом потребностей локального рынка и ориентированы как на рабочие задачи, так и на повседневное использование.

Старшая модель Raybook S1620 получила металлический корпус и 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и яркостью 350 нит. Ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 5 6600H, а также оперативной памятью стандарта DDR5-4800 объемом 8, 16 или 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрены SSD-накопители формата PCI-E M.2 емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

В числе беспроводных интерфейсов заявлены Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Набор портов включает два USB4 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI и гигабитный Ethernet. Зарядка осуществляется через USB Type-C, клавиатура оснащена подсветкой.

Младшая модель Raybook S1420 в целом повторяет характеристики старшей версии, но отличается более компактным корпусом с 14-дюймовым экраном и меньшим весом — около 1,4 кг против 1,9 кг у S1620.

«Мы гордимся выпуском наших новых моделей Raybook S1620 и S1420, созданных специально для российского рынка. Эти ноутбуки сочетают современные технологии и функциональность, обеспечивая комфортную работу», — отметил представитель «ICL Техно».

Стоимость ноутбуков варьируется от 123 до 245 тыс. рублей в зависимости от конфигурации.

https://hi-tech...-ryzen-5-6600h/