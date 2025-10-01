В Татарстане открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей
В индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» сегодня запустили производство компании «Батареон» — завода по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей.
Завод производит аккумуляторы, аккумуляторные ячейки, зарядные устройства, BMS — платы. Проектная мощность — 700 тыс. единиц продукции в год (будет достигнут в 2026 году). На производстве создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.
Продукция компании «Батареон» под брендом «НЭТЕР» представлена на рынке аккумуляторных батарей с 2011 года. Компания занимается проектированием, производством и поставкой всех видов литиевых аккумуляторов, основное направление — литий-ионные аккумуляторы. Начиная с 2011 года реализовано более 4500 проектов, произведено 100 тыс. аккумуляторов, обслуживается свыше 100 корпоративных клиентов.
На территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе «Батареон» реализовал проект по строительству современного завода литий-ионных универсальных аккумуляторов для 30 отраслей промышленности (от робототехники до беспилотных летательных аппаратов).
