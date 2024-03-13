Брянсксельмаш запустил в серийное производство новую модель сеялки

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Первый серийный образец отправили в одно из хозяйств Пензенской области.

Сеялку можно применять как по нулевой технологии посева No-till (современная система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально измельчёнными остатками растений — мульчей), так и после минимальной обработки почвы с одновременным внесением гранулированных удобрений.

У модели рабочая ширина захвата 13 метров, она высевает семена с междурядьем — 17,5 см, а также имеет бункер для семян объемом 3,4 куб метров, объем мелкосемянной секции — 0,432 куб метра. Тип сошникового механизма — рычажный, двухдисковый. Способ регулировки норм высева семян — ступенчатый. Машина выполнена в форме спарки двух сеялок и получила 76 высевающих секций, производительность — до 11,7 га в час.

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