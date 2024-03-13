Группа компаний «СММ» поставила два портальных крана холдингу «Новотранс»

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В рамках заключенного договора специалисты ГК «СММ» изготовили, произвели монтаж и перегон на место постоянной эксплуатации два из четырех портальных кранов серий «Аист» и «Витязь» на терминале LUGAPORT холдинга «Новотранс» в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Поставленные портальные краны имеют режим работы А10, позволяющий эксплуатировать технику в высокоинтенсивном режиме с максимальной грузоподъемностью и наработкой не менее 4 млн. рабочих циклов. Грузоподъемность крана «Витязь» в крюковом режиме составляет 63 тонны, в грейферном — 32 тонны, вылет стрелы — 45 метров; крана «Аист» в крюковом — 40 тонн, в грейферном — 18 тонн, вылет стрелы — 36 метров, сообщает пресс-служба группы компаний «СММ».

Поставленные краны обеспечиваются питанием от сети 10кВ, что дает возможность увеличить рабочий ход кранов на расстояние до 300 м.

Грузоподъемная техника устанавливается на трехпутную железнодорожную линию благодаря широкой колее порталов кранов, составляющей 15,3 метра.

В рамках монтажных и пусконаладочных работ специалисты «СММ» осуществили перегон кранов со специально оборудованной тыловой монтажной площадки на место постоянной эксплуатации. Общая длина пути перегона кранов превысила 1000 м.

Напомним, что портальный кран транспортировался на место постоянной эксплуатации в собранном виде с частично загруженными противовесами с территории промышленно-логистического комплекса ЗАО «СММ», расположенном в морском порту «Усть-Луга». Вес «Витязя» на момент транспортировки составил 680 тонн (вес с загруженными противовесами 820 тонн), высота — 68 метров. После подъема на специализированное судно кран был закреплен с помощью стальных тросов с более чем 200 точками крепления. Всего инженерами использовано 4 тыс. метров стальных тросов диаметром 18 мм.

Новый «Витязь» дополнил 45 действующих кранов Мурманского порта, 21 из которых произведены ЗАО «СММ». Техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.

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