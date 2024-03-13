На СЗ «Лотос» спущен на воду сухогруз «Каспийский берег» проекта RSD49

На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) спущен на воду сухогруз «Каспийский берег» проекта RSD49.

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Судно «Каспийский берег» строится по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), окончательным бенефициаром выступает ПАО «Астраханский порт». Проектант — «Морское инженерное бюро — СПб» («МИБ — СПб»).

Сухогруз проекта RSD49 может использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов и опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Особенностью судна проекта RSD49 является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, который позволяет перевозить в прямых рейсах Европа — Каспий негабаритные грузы.

Основные характеристики проекта: длина габаритная — 139,95 м; ширина расчетная — 16,6 м; высота борта — 6 м; дедвейт в реке при осадке 3,6 м — 4520 тонн; дедвейт в море при осадке 4,7 м — 7510 тонн; количество трюмов — 3; объем грузовых трюмов — 10921 куб. м; мощность ГД — 2×1200 кВт; экипаж — 10/13 человек.

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