В Кургане открыли новый онкологический центр

© kurganobl.ru

Сегодня, 13 марта, открыт новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера.

В Курганской области много лет очень остро стоял вопрос по расширению площадей онкологического диспансера, и при поддержке федерального центра удалось привлечь более 1 млрд рублей на строительство корупса в рамках национального проекта «Здравоохранение».

К строительству здания в регионе приступили в 2021 году. Генподрядчик — ЗАО «Курганстальмост» — завершил работы в конце прошлого года. В этом году проведена процедура лицензирования. Центр большой, технологически сложный. С вводом корпуса к областному онкодиспансеру добавятся 7 тысяч кв метров лечебных площадей, которых остро не хватало, и более 3,5 тыс. кв метров — вспомогательных. Здание, с учетом технических, 10-этажное, из них два этажа — операционный и реанимационный, 5 этажей — стационар. Для оснащения онкодиспансера уже приобретено самое современное оборудование.

Здесь будут открыты два новых отделения, которых не было выделено ранее — это маммологическое и онкоурологическое, всего здесь будут работать пять отделений хирургической помощи, помимо названных, абдоминальное, торакальное, онкогинекологическое, отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок на 5 операционных, центральное стерилизационное отделение.

Все это позволит расширить спектр и увеличить количество оперативных вмешательств почти в два раза — до 3000 в год.Помощь и в освоении современных методов лечения, и в научной работе по поиску эффективных методик сохранение жизни пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, пообещал со своей стороны академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди, который также принял участие в торжественном открытии корпуса по ВКС. НМИЦ им. Блохина курирует работу наших онкологов, постоянно проводит обучение и консультации специалистов.

Напомним, что с 2019 года в Курганской области модернизовали 283 объекта здравоохранения, среди которых капитальный ремонт прошли все крупные больницы, приобретено 373 автомобиля, 280 единиц крупного оборудования.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.