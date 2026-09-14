В Свердловской области открыли путепровод через железную дорогу на 55 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Регион ждал эту развязку более 30 лет. Длина путепровода составила более 30 м, ширина — 26 м, сам путепровод планируется расширить до четырех полос. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне и повышает пропускную способность трассы.

В сутки по железной дороге в этом месте проходит 171 поезд, переезд был закрыт по 15 часов. И все это время люди стояли в пробках — более 14 тыс. машин ежедневно. В прошлом году начали решать этот вопрос. Уже в сентябре 2025 года дорожники приступили к работам, а сегодня по путепроводу едут первые автомобили.

Первый этап строительства дорожники планировали завершить в ноябре 2026 года. Полностью четырехполосный путепровод со съездами к населенным пунктам введут в эксплуатацию после второго этапа строительства — в конце 2027 года.

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