АО «Ваганово» запустило роботизированный комплекс по производству молока

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13 марта АО «Ваганово» ввело в эксплуатацию роботизированный комплекс по производству молока в Промышленном районе Кемеровской области.

Инвестиции в строительство нового корпуса составили 470 млн рублей.

Комплекс включает в себя восемь роботов на 520 дойных коров.

«При выходе на полную производственную мощность производство молока увеличится на 20%, или 12 тонн молока в сутки, по сравнению с 2023 годом. Общий валовый объём молока по животноводческому комплексу составит 25 тыс. тонн в год», — сказал генеральный директор «Ваганово» Роман Майер.

В начале марта в Топкинском округе АО «Ваганово» и КАО «Азот» начали строительство завода по глубокой переработке молока производительностью 1000 тонн в сутки.

Это первый проект, который реализуют в особой экономической зоне «Кузбасс». Оценочный объем инвестиций — 25 млрд рублей, объект будет введён в эксплуатацию в 2029 году и даст региону 350 новых рабочих мест.

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