Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 8,9% до 215 тысяч т

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Россия в 2023 году экспортировала более 215 тысяч тонн молочной продукции, что на 8,9% выше показателя 2022 года.

В частности, экспорт сухого молока увеличился в 4,7 раза, до более 20 тысяч тонн, молочной сыворотки — в 2 раза, до 24 тысяч тонн. Крупнейшими покупателями российской молочной продукции были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Китай.

Одним из крупных экспортеров молочной продукции в 2023 году стала ГК «Молвест», увеличившая поставки на 40%, до 290 млн рублей. Экспортная география включает Китай, Абхазию, Белоруссию, Казахстан. Среди новых направлений — Узбекистан, Южная Осетия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Филиппины, Алжир.

«Поддержка со стороны государства — участие в бизнес-миссиях, выставках, субсидирование транспортной логистики — способствует развитию экспорта молочной продукции», — прокомментировал заместитель коммерческого директора ГК Валерий Зубков.

В 2024 году компания ставит перед собой задачу по наращиванию экспорта продукции глубокой переработки — сывороточных и молочных белков. «Эта продукция не имеет массовый характер реализации, но интересна с точки зрения высокотехнологической переработки и позволяет конкурировать с ведущими производителями молочных ингредиентов в мире», — сказал Валерий Зубков.

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