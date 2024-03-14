Открыт обновленный универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках»

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После проведенной масштабной реконструкции снова встречает своих гостей Универсальный спортивный зал «Дружба». Легендарная «ракушка», построенная в 1979 г. к Олимпиаде-80, после официального открытия 13 марта 2024 г. начала свою работу как современный спортивный объект, соответствующий самым высоким стандартам качества.

В сегодняшней «Дружбе» (16 409 м2) разместились:

центральный зал для занятий различными видами спорта, среди которых — бадминтон, баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой и настольный теннис; 3 многофункциональных зала для игры в настольный теннис, большой теннис, волейбол и баскетбол; тренажерный зал; медико-восстановительные кабинеты; конференц-зал;

пресс-центр; кафе здорового питания; административные и другие помещения.

В центральном зале площадью 1983 м2 и вместимостью 3078 мест установили новейшее спортивное и комментаторское оборудование, автоматизированные телескопические трибуны с возможностью выдвигать от 1 до 9 рядов для проведения мероприятий разных форматов — спортивных соревнований и концертов.

Инфраструктура «Дружбы» предполагает высокий уровень комфорта как для зрителей, так и для тех, кто занимается спортом: раздевалки, кафе, спортивные магазины и парковка на 149 м/м.

Зонирование в «Дружбе» организовано таким образом, чтобы потоки людей, одновременно находящихся в разных залах и помещениях, не пересекались. Это особенно важно в дни проведения крупных спортивных соревнований и зрелищных мероприятий. Наиболее заметным событием, уже запланированным в «Дружбе», станет проведение соревнований по тяжелой атлетике и настольному теннису в рамках «Всемирных игр дружбы».

В фойе УСЗ «Дружба» посетители смогут увидеть артефакты Олипиады-80 и уникальную спортивную атрибутику, иллюстрирующую мировую историю спорта.

Легендарная «ракушка» площадью около 16,5 тысячи квадратных метров построена в 1979 году к Олимпиаде-80 архитекторами Ю. Большаковым, Д. Тарасевичем, В. Понтрягиным, Д. Солоповым, В. Максименко и И. Рожиным. Вдохновением для них стала спортивная арена Palazzetto dello sport в Риме.

Благодаря проведенной реконструкции УСЗ «Дружба» и недавно завершенному строительству Дворца тенниса традиция заниматься теннисом в «Лужниках» возрождается в современном формате.

© luzhniki.ru

© luzhniki.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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