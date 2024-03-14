В Сочи открыли уникальную школу на 1100 мест

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Социально значимый объект построен благодаря национальному проекту «Образование». Новое здание гимназии № 9 позволит оптимизировать численность обучающихся во вторую смену и наполняемость классов в четырех близлежащих школах.

Современное здание возвели по нетиповому проекту, который отвечает передовым тенденциям и ведущим федеральным стандартам образования. Вместо закрытой крыши — эксплуатируемые кровли с внутренним двором, тренажерами, игровыми пространствами, зонами отдыха для активных перемен для учащихся. Внутри индивидуальным проектным решением стал вестибюль с атриумом высотой 12,5 метра с лекторием, большими витражами и центральной лестницей.

Школа состоит из восьми блоков, для учеников начальной и старшей школы предусмотрены отдельные входы. Организованы пространства для отдыха и творчества, большая столовая с собственным пищеблоком, спортивный и медицинский кластеры, танцевальная студия, а также библиотека с цифровыми технологиями. Актовый зал оснащен светозвуковым оборудованием с 10-метровым светодиодным экраном.

Для занятий спортом предусмотрено три спортивных зала с цифровой разметкой игровой зоны, зрительскими трибунами, мягкой защитой стен и консолями баскетбольных щитов с электрическим приводом.

Все школьные помещения оснащены компьютерной техникой с отечественным программным обеспечением и учебным оборудованием. В лабораториях — специализированное оборудование для проведения экспериментов по физике, химии, естествознанию. Кроме обычных предметных кабинетов, имеются специализированные кабинеты астрономии с проекцией звездного неба, естествознания, робототехники и информатики, моделирования, самые современные кабинеты трудового обучения.

Комплекс зданий оборудован системами энергосбережения и видеонаблюдения. Блоки и прилегающая территория школы полностью соответствуют требованиям доступной среды для детей с инвалидностью. Особый упор сделан на благоустройство, внутренний двор также будет использоваться для проведения общешкольных мероприятий.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

https://www.kub...e/news/5715230/

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